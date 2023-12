Canciller colombiano visita en la cárcel de Haití a exmilitares implicados en asesinato de Moïse

ARCHIVO - El presidente de Haití, Jovenel Moïse, en una entrevista en su casa en un barrio de Puerto Príncipe, Haití, el 7 de febrero de 2020. El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, visitó el viernes 15 de diciembre de 2023 la cárcel donde están detenidos 17 exmilitares colombianos por su presunta participación en el asesinato del presidente Moïse en 2021.(AP Foto/Dieu Nalio Chery, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.