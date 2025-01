Cancelación de la app CBP One deja a una gran cantidad de migrantes varados en México

Margelis Tinoco, una migrante colombiana de 48 años, rompe en llanto después de que su cita por CBP One fue cancelada en el puente internacional Paso del Norte de Ciudad Juárez, México, limítrofe con Estados Unidos, el lunes 20 de noviembre de 2025, el día de la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump. (AP Foto/Christian Chavez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved