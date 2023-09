Canal de Panamá reducirá el cargo que cobra a sus clientes por uso de agua dulce

Un buque de carga navega por el oceáno Pacífico hacia el Canal de Panamá en Ciudad de Panamá, el martes 12 de septiembre de 2023. Debido a una sequía prolongada, las autoridades implementaron medidas restrictivas en agosto en el número de embarcaciones que pueden atravesar la ruta cada día. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved