Burkina Faso suspende a BBC y Voice of America por reportar asesinatos masivos

En esta imagen de archivo, un soldado aplaude la toma de posesión del líder de la junta militar, el teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, que fue emitida por la televisora nacional, el 16 de febrero de 2022, en Uagadugí, Burkina Faso. (AP Foto/Sophie Garcia, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.