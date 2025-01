Bomberos logran avanzar en el combate de incendios forestales en Los Ángeles

Bomberos tratan de sofocar las llamas que queman una casa en la playa durante el incendio de Palisades, el 8 de enero de 2025 en Malibú, California. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una estructura es consumida por el incendio Palisades en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, el jueves 9 de enero de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong)

Un helicóptero arroja agua sobre las llamas durante un incendio en Hollywood Hills, Los Ángeles, el 8 de enero de 2025. (AP Foto/Ethan Swope)