Bomberos ganan algo de control sobre incendios en Los Ángeles al amainar los fuertes vientos

Dos personas recorren en bicicleta una zona arrasada por un incendio en el vecindario de Palisades del Pacífico, en Los Ángeles, el 9 de enero de 2025.

Bomberos vigilan el incendio Palisades en las afueras del vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, California, el viernes 10 de enero de 2025.

Una camioneta VW entre las casas calcinadas por un incendio, el 9 de enero de 2025, en Malibú, California.

Una escalera de pie en una propiedad que fue destrozada por un incendio que arrasó el vecindario de Pacific Palisades, en Los Ángeles, California, el viernes 10 de enero de 2025.

Un helicóptero arroja agua sobre las llamas en West Hills, Los Ángeles, el 9 de enero de 2025.