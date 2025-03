Bombardeos israelíes en Gaza matan a más de 400 palestinos y rompen el alto el fuego con Hamás

Niños y adultos palestinos esperan recibir alimentos donados en un centro de distribución en Beit Lahiya, en la Franja de Gaza, el domingo 16 de marzo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una persona que murió a causa de un ataque del ejército israelí es llevada a un hospital de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el martes 18 de marzo de 2025.(AP Foto/ Mohammad Jahjouh)

Palestinos heridos esperan a recibir tratamiento en el hospital tras bombardeos israelíes en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

El cuerpo de un palestino muerto en ataques israelíes es trasladado al hospital de Shifa en Ciudad de Gaza, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Un hombre palestino sostiene el cuerpo de su sobrino de 11 meses, Mohammad Shaban, asesinado en bombardeos israelíes, en el hospital Al-Ahli en Ciudad de Gaza City, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)