Bomba mata a general ruso en Moscú y funcionario de Kiev dice que el servicio secreto estuvo detrás

En esta imagen de archivo, el mayor general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia, durante una conferencia de prensa en el parque Patriótico de Kubinka, a las afueras de Moscú, Rusia, el 22 de junio de 2018. (AP Foto, archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.