Bolivianos le piden a Ekeko, dios de la abundancia, que haga reales dólares del banco de la fortuna

Una mujer lleva billetes falsos a bendecir por un cura católico a las afueras de la iglesia de San Francisco durante la feria anual de Alasita en La Paz, Bolivia, el miércoles 24 de enero de 2024. En el día de inauguración de la feria se ofrecen réplicas en miniatura de las cosas que las personas anhelan o desean, como casas, vehículos o salud, para que se conviertan en realidad. Alasita es una palabra aymara que significa "cómprame". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un brujo indígena aymara bendice miniaturas de comida para un cliente durante la feria anual de Alasita en el centro de La Paz, Bolivia, el miércoles 24 de enero de 2024. En el día de inauguración de la feria se ofrecen réplicas en miniatura de las cosas que las personas anhelan o desean, como casas, vehículos o salud, para que se conviertan en realidad. Alasita es una palabra aymara que significa "cómprame". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas llevan casas en miniatura y billetes falsos a bendecir por un cura católico a las afueras de la iglesia de San Francisco durante la feria anual de Alasita en La Paz, Bolivia, el miércoles 24 de enero de 2024. En el día de inauguración de la feria se ofrecen réplicas en miniatura de las cosas que las personas anhelan o desean, como casas, vehículos o salud, para que se conviertan en realidad. Alasita es una palabra aymara que significa "cómprame". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre lleva una figura en miniatura de Ekeko, dios de la abundancia, para que sea bendecido por un cura católico a las afueras de la iglesia de San Francisco durante la feria anual de Alasita en el centro de La Paz, Bolivia, el miércoles 24 de enero de 2024. En el día de inauguración de la feria se ofrecen réplicas en miniatura de las cosas que las personas anhelan o desean, como casas, vehículos o salud, para que se conviertan en realidad. Alasita es una palabra aymara que significa "cómprame". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un vendedor de vehículos en miniatura espera clientes durante la feria anual de Alasita en el centro de La Paz, Bolivia, el miércoles 24 de enero de 2024. En el día de inauguración de la feria se ofrecen réplicas en miniatura de las cosas que las personas anhelan o desean, como casas, vehículos o salud, para que se conviertan en realidad. Alasita es una palabra aymara que significa "cómprame". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un brujo indígena aymara bendice miniaturas de una casa y billetes falsos para un cliente durante la feria anual de Alasita en el centro de La Paz, Bolivia, el miércoles 24 de enero de 2024. En el día de inauguración de la feria se ofrecen réplicas en miniatura de las cosas que las personas anhelan o desean, como casas, vehículos o salud, para que se conviertan en realidad. Alasita es una palabra aymara que significa "cómprame". (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved