Bolivia detiene al general del Ejército y a excomandante de la Armada por presunto intento de golpe

Soldados hacen guardia frente al palacio presidencial en la Plaza Murillo en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un seguidor del presidente boliviano, Luis Arce, ondea una bandera de Bolivia ante la retirada de militares de la plaza Murillo, tras un intento de golpe de Estado fallido, en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. El presidente boliviano, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado por parte de soldados que se apostaron frente al palacio de gobierno con vehículos militares blindados. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía militar se reúne frente a la entrada principal del palacio presidencial en la Plaza Murillo en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía militar se encuentra en medio de gases lacrimógenos que dispararon frente al palacio presidencial en la Plaza Murillo en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado hace un gesto para que los periodistas abandonen la Plaza Murillo mientras los soldados se reúnen frente al palacio presidencial en la Plaza Murillo en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. (AP foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares bloquean la entrada a la plaza Murillo, donde está el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. El presidente boliviano, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado por parte de soldados que se apostaron frente al palacio de gobierno con vehículos militares blindados. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente boliviano, Luis Arce, asiste a un ritual indígena antes de rendir su informa anual sobre el estado de la nación en el palacio presidencial en La Paz, Bolivia, el 22 de enero de 2024. Vehículos militares blindados y un grupo de soldados rodearon y forzaron la entrada del palacio de gobierno de Bolivia el miércoles 26 de junio de 2024, una situación que el gobierno calificó de un intento de golpe de Estado. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, sentado dentro de un vehículo militar blindado movilizado a la plaza Murillo, donde está el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. El presidente boliviano, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado por parte de soldados que se apostaron frente al palacio de gobierno con vehículos militares blindados. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía presenta ante los medios a Juan José Zúñiga, comandante general del Ejército de Bolivia que fue relevado de su cargo, en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. Un presunto intento de golpe de Estado sacudió el miércoles Bolivia por una masiva movilización de militares frente al palacio de gobierno, del que se señala a Zúñiga como presunto responsable. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un vehículo militar blindado y policía militar en la plaza Murillo, donde está el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. El presidente boliviano, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado por parte de soldados que se apostaron frente al palacio de gobierno con vehículos militares blindados. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer pasa por delante de tropas uniformadas en la plaza Murillo, donde está el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. El presidente boliviano, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado por parte de soldados que se apostaron frente al palacio de gobierno con vehículos militares blindados. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente boliviano, Luis Arce, en el centro, acompañado por el vicepresidente, David Choquehuanca, a la derecha, se presenta ante sus seguidores en un balcón del palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. El presidente boliviano, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado por parte de soldados que se apostaron frente al palacio de gobierno con vehículos militares blindados. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved