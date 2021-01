Biden y Putin acuerdan extender el tratado nuclear

Fue la primera llamada entre los líderes de las dos potencias nucleares más grandes del mundo desde la toma de posesión del Sr. Biden. Pero estaba siendo observado tanto por su tono como por su sustancia: Biden prometió durante la transición hacer que Rusia "pagara un precio" por el pirateo, y su administración, en sus horas de apertura, exigió la liberación de Aleksei A. Navalny. , cuyo arresto el 17 de enero provocó protestas el fin de semana pasado en toda Rusia que resultaron en más de 3.000 arrestos.

La llamada fue, en esencia, el acto de apertura de lo que promete ser una relación profundamente antagónica entre los dos líderes, y probablemente el giro más brusco en la política exterior estadounidense desde que el presidente Donald J. Trump dejó el cargo hace una semana.

Las agencias de inteligencia estadounidenses, lideradas por la C.I.A., evaluaron antes de las elecciones de 2020 que Putin tenía una clara preferencia por la reelección de Trump, quien, durante sus cuatro años en el cargo, trató al líder ruso con notable deferencia. Biden, por el contrario, había llamado repetidamente a Putin un “K.G.B. matón "y se burló de Trump como" el cachorro de Putin ". Putin, por su parte, había reprendido a Biden por su lenguaje "agudo anti-ruso".

Pero no hubo nada de ese tipo de insultos en los relatos oficiales de la Casa Blanca y el Kremlin de esta primera conversación, una moderación del lenguaje que parecía reflejar el hecho de que ambos líderes reconocieron que ahora deben tratar entre sí.

Biden trató de desviar una pregunta sobre la llamada con una broma, diciendo a los reporteros en un evento en la Casa Blanca que Putin, cuyo gobierno ha encarcelado a periodistas y ha sido acusado de cosas peores, "envía lo mejor".

La llamada se produjo a petición de los rusos en un momento en que Biden está recibiendo llamadas de felicitación, todos decididos a comenzar con buen pie con una nueva administración, de muchos líderes nacionales.

Pero había una necesidad inmediata: el acuerdo New Start, que limitaba el tamaño de los arsenales nucleares estratégicos de los dos países, expira el 5 de febrero.

La noche del lunes, los países intercambiaron notas diplomáticas para extender el tratado por cinco años, el máximo permitido en su texto. Trump había declarado inicialmente que no lo ampliaría a menos que China también se uniera.

The Chinese immediately rejected the idea, and noted that Beijing had fewer than 300 deployed nuclear weapons. Chinese officials asked, somewhat mockingly, whether the United States and Russia might be willing to cut their own arsenals by four-fifths to match China’s level — or encourage China to deploy more than a thousand new weapons to match the American and Russian arsenals.

Un esfuerzo de último minuto de la administración Trump para negociar una mejora al tratado también fracasó; En ese momento, Putin parecía apostar a que Biden ganaría y querría cumplir su promesa de renovar el tratado de la era de Obama.

El tratado limita los arsenales nucleares a 1.550 ojivas estratégicas. La extensión de cinco años se incorporó al texto original, si ambos países estaban de acuerdo, por lo que no necesita más aprobación por parte del Senado. Pero Putin necesitará ratificar la extensión a través de la Duma, que él controla; Inicialmente aprobó el tratado en sí hace 10 años esta semana.

Putin y Biden "expresaron su satisfacción" por las medidas diplomáticas tomadas más temprano en el día para ejercer la extensión, dijo el Kremlin.

“En los próximos días, ambas partes finalizarán los procedimientos necesarios para asegurar el funcionamiento continuo de este importante mecanismo legal internacional para poner límites mutuos a los arsenales de misiles nucleares”, agregó.

La extensión no cubre las armas nucleares tácticas, ni revierte la decisión de Trump de retirarse del acuerdo de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, en medio de acusaciones estadounidenses de que Rusia estaba violando sus términos. Existe la duda de si la nueva clase rusa de drones submarinos con armas nucleares y otras armas estaría cubierta.

Pero la extensión New Start evita una costosa carrera armamentista, y el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, argumentó que si el país iba a confrontar a Rusia por sus actividades malignas, era mejor hacerlo con ambas partes bajo restricciones nucleares.

Michael McFaul, ex embajador de Estados Unidos en Rusia, dijo el martes que la Casa Blanca tenía razón al "involucrar a Putin en asuntos de interés mutuo como la extensión del tratado New Start", mientras planteaba las "acciones beligerantes de política exterior" de Rusia y hablaba "sin rodeos". sobre las violaciones de derechos humanos dentro de Rusia ".

"El desafío, por supuesto, es implementar las tres ambiciones políticas simultáneamente", dijo McFaul, ahora director del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford. `` Navalny y su equipo, por ejemplo, han pedido a Occidente que sancione no solo a un puñado de desconocidos oficiales de inteligencia rusos responsables de su envenenamiento y arresto, sino a los multimillonarios rusos, con activos reales en Occidente, que habilitan al régimen de Putin. ¿Llegará Biden tan lejos? Veamos."

No es sorprendente que el relato ruso de la conversación no mencionara al Sr. Navalny, que sobrevivió al envenenamiento, ni la considerable evidencia de que el ataque fue obra de la inteligencia rusa. Los aliados de Navalny aprovecharon esa omisión como prueba de la fragilidad de Putin.

“Putin miente siempre, sobre todo, hasta el final”, publicó en Twitter Leonid Volkov, un colaborador cercano de Navalny.

Biden también planteó con Putin el hackeo altamente sofisticado del gobierno estadounidense y las redes privadas, llamado "SolarWinds" por el nombre de la empresa con sede en Texas cuyo software de gestión de redes fue una de las formas en que los piratas informáticos rusos obtuvieron acceso a 18.000 redes. Si bien Biden ordenó una evaluación amplia de la inteligencia y prometió que Rusia pagaría un precio por la acción, la Casa Blanca no dio detalles de lo que dijo o amenazó.

Biden también planteó las evaluaciones de inteligencia estadounidense de que Rusia otorgó recompensas a los soldados estadounidenses en Afganistán, así como lo que los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que era una "interferencia en las elecciones de Estados Unidos de 2020".

"El presidente Biden dejó en claro que Estados Unidos actuará con firmeza en defensa de sus intereses nacionales en respuesta a las acciones de Rusia que nos perjudiquen a nosotros oa nuestros aliados", dijo el comunicado de la Casa Blanca. "Los dos presidentes acordaron mantener una comunicación transparente y consistente en el futuro".

Por su parte, el Kremlin dijo que el Sr. Putin “señaló que normalizar la relación entre Rusia y Estados Unidos sería de interés para ambos países y - dada su especial responsabilidad por la seguridad y estabilidad en el mundo - de toda la comunidad internacional. "