Beryl, cerca de impactar como huracán categoría 3 en el enclave turístico mexicano de Tulum

Empleados de una tienda de muebles cubren las ventanas con tablones antes de la llegada del huracán Beryl, en Playa del Carmen, México, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gente en la playa mientras se pone el sol antes de la llegada del huracán Beryl en Playa del Carmen, México, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Trabajadores retiran el jueves 4 de julio de 2024 ramas de árboles que fueron derribados por el huracán Beryl, en Kingston, Jamaica. (AP Foto/Collin Reid) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados le piden a una turista evacuar la playa Mirador antes de la llegada del huracán Beryl, el jueves 4 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Empleados de un hotel llenan sacos de arena para utilizarlos como protección de la marea alta previo a la llegada del huracán Beryl, en Tulum, México, el jueves 4 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Empleados estatales reubican un bote para protegerlo antes de la llegada del huracán Beryl el jueves 4 de julio de 2024, en Progreso, México. (AP Foto/Martín Zetina) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Unas personas caminan frente a una tienda tapiada previo a la llegada del huracán Beryl, en Playa del Carmen, México, el jueves 4 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre toma video desde la costa rocosa de la playa Mirador antes de la llegada del huracán Beryl, el jueves 4 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado les pide a turistas que evacúen la playa Mirador antes de la llegada del huracán Beryl, el jueves 4 de julio de 2024, en Tulum, México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas reubican un bote para protegerlo antes de la llegada del huracán Beryl el jueves 4 de julio de 2024, en Progreso, México. (AP Foto/Martín Zetina) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved