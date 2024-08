Bebé evacuado de Gaza perdió un ojo y casi toda su familia en la guerra

En esta fotografía del 14 de agosto de 2024, el bebé palestino de 10 meses, Mostafa Qadoura, que perdió un ojo y a su familia inmediata en la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, juega en el Hospital Administrativo de la Capital, en las afueras de El Cairo, Egipto. (AP Foto/Amr Nabil) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved