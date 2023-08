Autoridades rusas dicen haber derribado dos drones que se dirigían a Moscú y acusan a Ucrania

En esta imagen tomada de un video publicado por el Servicio de Prensa del Ministerio ruso de Defensa el 8 de agosto de 2023, un lanzacohetes múltiple ruso dispara hacia piosiciones ucranianas en un lugar no revelado. (Servicio de Prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP) Russian Defense Ministry Press Service

Los drones fueron interceptados en su ruta hacia Moscú y no hubo víctimas, indicó el alcalde Sergey Sobyanin. El Ministerio ruso de Defensa lo describió como “ataque terrorista”.

No estaba claro de dónde habían salido los drones, y las autoridades ucranianas no hicieron comentarios en un primer momento. Ucrania no suele confirmar ni negar esos ataques.