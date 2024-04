Autoridades israelíes expresan su preocupación por posibles órdenes de arresto internacional

Dolientes rezan sobre los cuerpos de palestinos fallecidos en un ataque aéreo israelí en Nuseirat, en el hospital de Al Aqsa en Deir al Balah, en la Franja de Gaza, el sábado 27 de abril de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.