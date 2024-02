Autoridades bolivianas analizan declarar desastre a ciudad amazónica tras histórica inundación

Un cartel de una tienda de alimentos sumergido en una inundación en Cobija, Bolivia, el miércoles 28 de febrero de 2024. El río Acre se desbordó en la frontera entre Bolivia y Brasil y aumentó su caudal por encima de registros históricos, como consecuencia de las intensas lluvias. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved