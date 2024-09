Ataques rusos sobre centro médico causan 9 muertos en la ciudad ucraniana de Sumy

Un soldado ucraniano de la 56ta brigada, sentado dentro de un vehículo de artillería autopropulsado mientras dispara hacia posiciones rusas en el frente, en dirección a Chasiv Yar, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el 27 de septiembre de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved