Ataques a rebeldes de Yemen ponen el foco sobre la guerra en el empobrecido país

Aunque el alcance de los daños no estaba claro por el momento, los hutíes dijeron que al menos cinco lugares, incluyendo aeródromos, habían sido atacados. Hussein al-Ezzi, un funcionario hutí de su Ministerio de Exteriores, reconoció “un ataque masivo con barcos, submarinos y aviones de guerra estadounidenses y británicos”.

Yemen ha sido objetivo de acciones militares de Estados Unidos durante los gobiernos de sus últimos cuatro presidentes. Bajo el mandato de George W. Bush se inició una campaña de ataques con aviones no tripulados contra la filial local de Al Qaeda, una iniciativa que ha continuado durante el de Joe Biden. Por otra parte, Washington ha realizado incursiones y otras operaciones militares en medio del conflicto armado en curso en el país.

La guerra, sin embargo, se ha ralentizado mientras los hutíes mantienen el control sobre los territorios que capturaron. Emiratos fue atacado por misiles rebeldes varias veces en 2022, pero tras salir del conflicto, Arabia Saudí llegó a un acuerdo con Irán — mediado por China — para aliviar la tensión con la esperanza de retirarse del conflicto.

Por el momento no hay un pacto global, lo que pudo haber motivado el mensaje de “gran preocupación” lanzado el viernes por Riad tras la ofensiva aérea.

“Aunque el reino destaca la importancia de mantener la seguridad y la estabilidad en la región del Mar Rojo (...) pide moderación y que se evite una escalda”, indicó un comunicado de su Ministerio de Exteriores.

En Irán no hubo una reacción inmediata.

Por otra parte, la Armada estadounidense confirmó el viernes un ataque ocurrido días antes cerca de las costas de India e Sri Lanka. El buque cisterna de productos químicos Pacific Gold fue alcanzado el 4 de enero por lo que las autoridades describieron como un “ataque unilateral iraní” con un dron, que causó algunos daños a la embarcación pero no dejó heridos.

“Las acciones de Irán son contrarias al derecho internacional y amenazan la seguridad y la estabilidad marítimas", indicó el vicealmirante Brad Cooper, jefe de la 5ta Flota, con base en Oriente Medio.

El Pacific Gold está gestionado por Eastern Pacific Shipping, una naviera con sede en Singapur que, en última instancia, está controlada por el millonario israelí Idan Ofer. Eastern Pacific, así como funcionarios India y Sri Lanka, no respondieron a los múltiples pedidos de comentarios de The Associated Press sobre el incidente. La naviera ya había sido objeto de otros supuestos ataques iraníes.

El incidente había sido confirmado a la AP por un funcionario de seguridad privada. El ataque fue reportado en primer lugar por la cadena libanesa Al-Mayadeen, afiliada políticamente a Hezbollah y que ya anunció otros ataques vinculados a Teherán en la región. Irán no ha reivindicado su autoría.

FUENTE: Associated Press