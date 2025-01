Ataques israelíes matan a 9 personas en Gaza mientras la guerra inicia el año sin fin a la vista

Manal Lubbad, de 49 años, madre de ocho hijos y desplazada desde Ciudad de Gaza, intenta limpiar su carpa inundada tras fuertes lluvias durante la noche en el campamento para refugiados en Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el martes 31 de diciembre de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.