Ataques israelíes en Gaza matan a 6 personas, incluyendo 2 niños, según autoridades médicas

Shireen Daifallah, que fue desplazada con sus hijos del norte de Gaza, revisa el fuego junto a su tienda de campaña en un campamento de desplazados en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el sábado 30 de noviembre de 2024. (Foto AP/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.