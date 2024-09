Ataques israelíes dejan más de una docena de muertos en Gaza mientras sigue la campaña contra polio

Palestinos se congregan junto a los cuerpos de la turca-estounidense Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, y de Bana Bakr, de 13, en una morgue en Nablús, Cisjordania, el 7 de septiembre de 2024.(AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.