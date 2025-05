Ataque con drones alcanza un barco con ayuda para Gaza, según grupo humanitario

Un remolcador cercano respondió a una llamada de auxilio de la embarcación, en la que iban 12 tripulantes y cuatro civiles, según el gobierno de Malta. La Flotilla de la Libertad de Gaza explicó en un correo electrónico que no hubo heridos entre el pasaje.

Charlie Andreasson, que lleva más de una década colaborando con la Flotilla de la Libertad, contó a The Associated Press que había hablado con personas a bordo que le dijeron que hubo dos explosiones y un incendio.

El grupo no proporcionó pruebas de que el fuego fuese causado por los aviones no tripulados, pero en un video que compartió se puede escuchar una explosión. Otra grabación mostraba un incendio activo. No se pudo contactar de inmediato con las personas a bordo del barco para recabar sus testimonios.