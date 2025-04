Ataque aéreo israelí en la entrada de un hospital en Gaza mata a un médico y hiere a 9 personas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el centro, el ministro de la Autoridad Palestina de Patrimonio y Turismo, Hani al-Hayek, a la izquierda, y el director del Instituto del Mundo Árabe (IMA), Jack Lang, durante una visita a la exposición "Tesoros rescatados de Gaza", el lunes 14 de abril de 2025 en el IMA en París. (AP Foto/Michel Euler, Pool) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.