Atacantes liberan petrolero vinculado a Israel capturado frente a costas de Yemen

“Queremos agradecer a las fuerzas de la coalición que respondieron rápidamente, protegiendo los activos en el área y respetando el derecho marítimo internacional”, destacó la compañía. No ofreció detalles sobre cómo los atacantes abandonaron el barco ni los identificó.

El Pentágono dijo a The Associated Press que el barco estaba “actualmente a salvo”, sin ofrecer más detalles sobre lo que les sucedió a los atacantes. Las fuerzas estadounidenses a bordo del destructor USS Mason clase Arleigh Burke respondieron a la llamada de socorro desde Central Park, dijeron dos funcionarios de defensa estadounidenses, que hablaron a condición de mantener el anonimato porque no estaban autorizados a discutir el incidente.