Asociación Síndrome de Down de Argentina critica a Milei por usar "mogólico" como insulto

ARCHIVO - El aspirante presidencial Javier Milei, de la coalición La Libertad Avanza, se dirige a sus partidarios en la sede de su campaña después del cierre de los colegios electorales para las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved