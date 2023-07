Asaltan la embajada sueca en Irak en protesta por los planes de quemar un Corán en Estocolmo

Simpatizantes del sacerdote chií Muqtada al-Sadr levantan el Corán, el libro sagrado para los musulmanes, durante una manifestación frente a la embajada sueca, el 30 de junio de 2023, en Bagdad, en respuesta a la quema del Corán en Suecia. (AP Foto/Hadi Mizban, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.