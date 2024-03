Arranca campaña por la presidencia de México entre ofertas de continuidad y críticas a la violencia

Manifestantes portan muñecos con la imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, durante una marcha convocada por organizaciones ciudadanas para exigir que se respete a la autoridad electoral en las próximas elecciones generales, el domingo 18 de febrero de 2024, en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved