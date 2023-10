Argentina va a balotaje presidencial que medirá a Massa ante una economía adversa y un Milei radical

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial del partido gobernante, habla afuera de su sede de campaña después de las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Mario De Fina) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, habla en su sede de campaña después de las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial del partido gobernante, habla con sus partidarios en la sede de su campaña después de las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved