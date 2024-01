Argentina: Milei enfrenta la primera huelga general contra sus reformas económicas y laborales

Un manifestante porta una soga con el motivo de la bandera estadounidense durante una marcha hacia el Congreso como parte de una huelga nacional en rechazo a las reformas económicas y laborales propuestas por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 24 de enero de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una efigie del presidente argentino Javier Milei cubierta de serpientes es desplegada frente al Congreso donde los manifestantes marchann durante un paro nacional contra las reformas económicas y laborales propuestas por el gobierno en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 24 de enero de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

La gente marcha hacia el Congreso durante un paro nacional contra las reformas económicas y laborales propuestas por el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 24 de enero de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)