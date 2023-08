AP EXPLICA: cómo se conecta la violencia y crimen organizado con la política de Ecuador

El candidato presidencial Fernando Villavicencio durante su intervención en un acto electoral en un colegio minutos antes de que fuera asesinado a tiros al salir del mismo recinto educativo en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de agosto de 2023. (API vía AP) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una persona herida en el suelo tras el ataque a tiros en el que el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un mítin electoral en un colegio en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de agosto de 2023. (AP Foto/Juan Diego Montenegro)

Una mujer simpatizante del candidato presidencial Fernando Villavicencio yace herida tras el ataque por disparos en el que Villavicencio fue asesinado a la salida de un acto electoral en un colegio de Quito, Ecuador, el miércoles 9 de agosto de 2023 2023. (API vía AP)

Con un chaleco antibalas puesto, Andrea González, la fórmula de binomio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, llega a una conferencia de prensa en Quito, Ecuador, el jueves 10 de agosto de 2023. Villavicencio fue asesinado a tiros a la salida de una acto electoral en un colegio de la capital ecuatoriana el miércoles, a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 20 de agosto. (AP Foto/Carlos Noriega)

El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, a la izquierda, y el presidente Guillermo Lasso, en el centro, asisten a la ceremonia por el aniversario de la declaración de independencia del país de España, en Quito, Ecuador, el jueves 10 de agosto de 2023. Lasso declaró el estado de excepción, que implica la movilización de militares en las calles, un día después del asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un acto de campaña en Quito. (AP Foto/Juan Diego Montenegro)

El ministro de Defensa, Luis Lara, da declaraciones flanqueado por la cúpula de las Fuerzas Armadas en Quito, Ecuador, el jueves 10 de agosto de 2023. Lasso declaró el estado de excepción, que implica la movilización de militares en las calles, un día después del asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un acto de campaña en Quito. (AP Foto/Juan Diego Montenegro)