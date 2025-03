Alto funcionario de Rusia visita Corea del Norte para reunirse con Kim

Un tanque K1E1 del ejército surcoreano cruza un puente flotante en el río Imjin durante unos ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, en Yeoncheon, Corea del Sur, el jueves 20 de marzo de 2025. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.