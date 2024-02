Al Shabab reivindica ataque en Somalia que mató a 4 personas

ARCHIVO - Combatientes armados de Al Shabab montan en camionetas mientras se preparan para viajar a la ciudad, a las afueras de la capital, Mogadiscio, en Somalia, el 8 de diciembre de 2008. AlShabab, un grupo vinculado con Al Qaeda, reivindicó un ataque que mató a tres soldados emiratíes y un oficial militar de Bahréin en una misión de entrenamiento en una base militar en la capital somalí, según dijeron las autoridades el domingo 11 de febrero de 2024. (AP foto/Farah Abdi Warsameh, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.