Al menos cuatro muertos en un ataque ruso contra la localidad natal del mandatario ucraniano

Una mujer sostiene una foto de un soldado ucraniano durante un encuentro ante la embajada rusa en Kiev, Ucrania, el sábado 29 de julio de 2023 para conmemorar el primer aniversario del ataque a un edificio penitenciario en Olenivka, en el este de Ucrania, que mató a docenas de presos militares ucranianos. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved