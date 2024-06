Al menos 8 muertos en un choque de trenes en el este de India

Gente mira trabajar a los rescatistas trabajan tras un choque después de que un tren de mercancías contra el expreso de Kanchanjunga, un tren de pasajeros, cerca de la estación de Nueva Jalpaiguri, en el estado de Bengala Occidental, India, el lunes 17 de junio de 2024. (AP Foto/Diptendu Dutta) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.