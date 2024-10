Al menos 72 muertos en devastadoras inundaciones en España

Gente camina por calles inundadas en Valencia, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros del Ejército español y servicios de emergencia rescatan a personas atrapadas en sus casas tras inundaciones en Letur, Albacete, el martes 29 de octubre de 2024. (Víctor Fernández/Europa Press via AP)

Una mujer mira por su balcón a los vehículos atrapados en la calle durante una inundación en Valencia, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas, algunos con pertenencias, caminan por calles inundadas en Valencia, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Autos atrapados por inundaciones en Valencia, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre camina entre calles inundadas en Valencia, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.