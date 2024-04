Al menos 40 muertos tras el colapso de una represa en Kenia

Un hombre nada desde el recinto anegado de una iglesia después de que el río Tana se desbordara en Mororo, en la frontera de los condados de Río Tana y Garissa, en el nordeste de Kenia, el domingo 28 de abril de 2024. Las fuertes lluvias en distintas zonas de Kenia han provocado decenas de muertos y desplazado a decenas de miles de personas, según Naciones Unidas. (AP Foto/Andrew Kasuku) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved