Al menos 33 muertos tras una explosión en una mina de carbón en el este de Irán

En esta foto publicada por la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, mineros y policías se ven junto a una mina de carbón donde una fuga de metano provocó una explosión el sábado en Tabas, unos 540 kilómetros (335 millas) al sureste de la capital, Teherán, Irán, el domingo 22 de septiembre de 2024. (Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, via AP)

En un primer momento no estaba claro qué medidas de seguridad empleaba la compañía privada Mandanjoo Co., que operaba la mina Tabas Parvadeh 5. No fue posible contactar con la firma el domingo para pedir comentarios.