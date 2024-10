Al menos 22 heridos, ocho de gravedad, tras un incendio en un colegio de Chile

Estudiantes son escoltados por fuerzas de seguridad afuera del Colegio Nacional Internado Barros Arana (INBA) debido a un incendio en Santiago de Chile, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las autoridades se encuentran junto a una ambulancia en el después de un incendio en el Colegio Nacional Internado Barros Arana (INBA) Santiago de Chile, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bomberos responden a un incendio en el Colegio Nacional Internado Barros Arana (INBA) en Santiago de Chile, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved