Al menos 17 funcionarios penitenciarios retenidos por presos en una cárcel del norte de Ecuador

Amigos y familiares de presos esperan noticias de sus seres queridos tras los enfrentamientos con muertos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, Ecuador, el martes 25 de julio de 2023. Ecuador anunció el martes un estado de excepción en todo el sistema penitenciario después de una serie de violentos incidentes que incluyeron disparos y explosiones en la cárcel más grande y peligrosa del país. (AP Foto/César Muñoz)

La policía vigila el inicio del toque de queda decretado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para tratar de reducir la ola de violencia en Manta, Ecuador, el lunes 24 de julio de 2023. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Un militar pide calma a los amigos y familiares de presos que buscaban información sobre sus seres queridos tras los enfrentamientos con muertos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, Ecuador, el martes 25 de julio de 2023. Ecuador anunció el martes un estado de excepción en todo el sistema penitenciario después de una serie de violentos incidentes que incluyeron disparos y explosiones en la cárcel más grande y peligrosa del país. (AP Foto/César Muñoz)

Familiares de presos que están en la Penitenciaría del Litoral reaccionan después de enterarse sobre los enfrentamientos con muertos en la prisión de Guayaquil, Ecuador, el martes 25 de julio de 2023. Ecuador anunció el martes un estado de excepción en todo el sistema penitenciario después de una serie de violentos incidentes que incluyeron disparos y explosiones en la cárcel más grande y peligrosa del país. (AP Foto/César Muñoz)