Al menos 11 personas mueren en ataques israelíes contra dos áreas distintas del centro de Beirut

Dolientes rezan sobre el cuerpo de un niño palestino, Hosam Al Khaldi, fallecido en el bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, ante la morgue de un hospital el miércoles 9 de octubre de 2024, en Deir al-Balah. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved