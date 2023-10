Aerolínea mexicana Volaris suspende vuelos a Guatemala debido a las protestas

Manifestantes atacan un edificio en el centro de la Ciudad de Guatemala durante un paro nacional, el lunes 9 de octubre de 2023. La gente protesta para apoyar al presidente electo Bernardo Arévalo después de que el máximo tribunal del país confirmó una medida de los fiscales para suspender su partido político por presunto fraude en el registro de votantes. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved