Activistas quieren sacar a una jirafa de un pequeño recinto en norte de México

La jirafa Benito mira desde su recinto en el Parque Central, gestionado por el gobierno municipal, en Ciudad Juárez, México, el 13 de junio de 2023. Los activistas trabajan para que Benito, una jirafa macho de 3 años que llegó al parque en mayo, sea retirada de su pequeño recinto en la ciudad fronteriza mexicana.Sostienen que es cruel es cruel tenerla en un pequeño recinto vallado, sola, con poco más de 2.000 metros cuadrados (medio acre) para deambular y pocos árboles que mordisquear, en un clima al que no está acostumbrada.(AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de niños visitan a la jirafa Benito en el Parque Central, gestionado por el gobierno municipal, en Ciudad Juárez, México, el 13 de junio de 2023. Los activistas trabajan para que Benito, una jirafa macho de 3 años que llegó al parque en mayo, sea retirada de su pequeño recinto en la ciudad fronteriza mexicana.Sostienen que es cruel es cruel tenerla en un pequeño recinto vallado, sola, con poco más de 2.000 metros cuadrados (medio acre) para deambular y pocos árboles que mordisquear, en un clima al que no está acostumbrada.(AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un niño le ofrece una zanahoria a la jirafa Benito, en el Parque Central, gestionado por el gobierno municipal, en Ciudad Juárez, México, el 13 de junio de 2023. Los activistas trabajan para que Benito, una jirafa macho de 3 años que llegó al parque en mayo, sea retirada de su pequeño recinto en la ciudad fronteriza mexicana.Sostienen que es cruel es cruel tenerla en un pequeño recinto vallado, sola, con poco más de 2.000 metros cuadrados (medio acre) para deambular y pocos árboles que mordisquear, en un clima al que no está acostumbrada.(AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.