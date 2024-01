Activistas climáticas arrojan sopa al cristal de la Mona Lisa entre protestas agrícolas en Francia

Gente mira estiércol, basura y neumáticos arrojados por agricultores ante la sede del gobierno local en Agen, en el suroeste de Francia, el sábado 27 de enero de 2024. Dos activistas climáticas arrojaron algo de sopa al cristal que protege la Mona Lisa en el Museo del Louvre y gritaron lemas que reclamaban un sistema alimentario sostenible. Agricultores franceses han protestado durante los últimos días en todo el país por bajos ingresos y otros problemas. (AP Foto/Fred Scheiber) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved