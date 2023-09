Abren al público palacio imperial en Roma después de 50 años de restauraciones

Visitantes admiran la Domus Tiberiana, el palacio imperial recientemente restaurado, durante la presentación a la prensa en la Colina del Palatino, Rima, 20 de setiembre de 2023. El palacio fue abierto al público por primera vez en 50 años el jueves 21 de setiembre de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.