Abogada detenida 15 días sin ir ante juez: régimen antipandillas de Bukele alcanza a delitos comunes

Alejandro Henríquez, a la izquierda, y José Ángel Pérez, segundo por la derecha, hablan con sus abogados antes de su primera audiencia judicial en Santa Tecla, El Salvador, el viernes 30 de mayo de 2025. La policía los detuvo por protestar frente a la residencia presidencial. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a su llegada al Teatro Nacional para dar su discurso anual a la nación ante el Congreso en San Salvador, El Salvador, el domingo 1 de junio de 2025. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Familiares de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez esperan fuera de los tribunales durante la audiencia judicial en Santa Tecla, El Salvador, el viernes 30 de mayo de 2025. La policía los detuvo por protestar frente a la residencia presidencial. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre con un cartel con la imagen de Alejandro Henríquez fuera de los tribunales durante la audiencia judicial en Santa Tecla, El Salvador, el viernes 30 de mayo de 2025. La policía detuvo a Henríquez y a José Ángel Pérez por protestar frente a la residencia presidencial. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved