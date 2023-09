A Venezuelan man and his pet squirrel made it to the US border. Now he's preparing to say goodbye

En esta imagen, tomada de un video, Nico, una ardilla, se posa sobre los hombros de su dueño, Yeison, en su tienda en un campamento para migrantes, el 20 de septiembre de 2023, en Matamoros, México. Yeison, un migrante venezolano de 23 años, recorrió miles de kilómetros (millas) con su mascota hasta la frontera con Estados Unidos. Pero Yeison y Nico podrían tener que separarse si él consigue entrar a Estados Unidos. (AP Foto/Valerie González) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

