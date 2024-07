A una semana de presunto intento de golpe, reinan confusión y teorías conspirativas en Bolivia

Hombres conversan frente a un quiosco de periódicos en La Paz, Bolivia, el jueves 27 de junio de 2024, un día después de que tropas del ejército irrumpieran en el palacio de gobierno en lo que el presidente Luis Arce llamó un intento de golpe. (AP Foto/Carlos Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un vehículo militar blindado y policía militar en la plaza Murillo, donde está el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. El presidente boliviano, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado por parte de soldados que se apostaron frente al palacio de gobierno con vehículos militares blindados. (AP Foto/Juan Karita)

El comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, sentado dentro de un vehículo militar blindado movilizado a la plaza Murillo, donde está el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. El presidente boliviano, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado por parte de soldados que se apostaron frente al palacio de gobierno con vehículos militares blindados. (AP Foto/Juan Karita)

La policía militar se encuentra en medio de gases lacrimógenos que dispararon frente al palacio presidencial en la Plaza Murillo en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

El presidente boliviano, Luis Arce, levanta el puño, junto al vicepresidente, David Choquehuanca, rodeados de seguidores y medios a las puertas del palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 26 de junio de 2024. El presidente boliviano denunció un intento de golpe de Estado por parte de soldados que se apostaron frente al palacio de gobierno con vehículos militares blindados. (AP Foto/Juan Karita)

Varios detenidos por su presunta participación en el intento fallido de golpe del día anterior presentados ante la prensa en La Paz, Bolivia, el jueves 27 de junio de 2024. El gobierno anunció más detenciones por lo sucedido el miércoles contra el gobierno del presidente boliviano Luis Arce. (AP Foto/Juan Karita)