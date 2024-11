17 personas murieron en ataque israelí en el norte de Gaza, dice funcionario sanitario palestino

Varias personas se reúnen en el sitio donde ocurrió un ataque israelí en terrenos del hospital de Al-Aqsa, donde personas desplazadas viven en carpas, el sábado 9 de noviembre de 2024, en Deir al-Balah, Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.