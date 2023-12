15 soldados israelíes mueren en combates en Gaza ante la resistencia de Hamás

Palestinos desplazados por bombardeos israelíes esperan a su turno de hornear pan en un campamento improvisado de carpas en la zona de Muwasi, en Rafah, Franja de Gaza, el sábado 23 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El funeral de un soldado israelí en Jerusalén el 24 de diciembre de 2023. (Foto AP/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos lloran a parientes muertos en el bombardeo de la Franja de Gaza ante una morgue en Jan Yunis, el domingo 24 de diciembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer palestina en su vivienda tras un ataque aéreo israelí en Rafah, Franja de Gaza, el 24 de diciembre de 2023. (Foto AP/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.