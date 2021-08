MUNDIAL SUDAMERICA

urn:publicid:ap.org:0a382fac8bfe4218b604613f0e2afebeMUNDIAL SUDAMERICA2021-08-31T19:15:24.967Z2021-08-31T19:15:10ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.MUNDIAL SUDAMERICAFrancois MoriSTAFFBCCaption Writerenunez|File|Filed|8/31/2021 7:15:10 PMEDITORThe Associated PressLionel Messi (izquierda) y Neymar entrenan con el Paris Saint-Germain, el viernes 13 de agosto de 221. (AP Photo/Francois Mori) TrueFrancois MoriBCenunez|File|Filed|8/31/2021 7:15:10 PMASSOCIATED PRESS-----SPANPAR109MUNDIAL SUDAMERICA21243692694705PhotoAP2021-08-13T09:30:22Zurn:publicid:ap.org:0a382fac8bfe4218b604613f0e2afebe0Usable2021-08-31T19:15:10Z